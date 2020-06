Rentrée de la Premier League : De Bruyne, l'arbre magnifique qui cache la forêt de Belges ?

Ils sont encore douze. Douze Belges à jouer dans le championnat le plus médiatisé du monde. Pour les titulaires lors de cette rentrée des classes, on prend le 50/50 ! Seuls six étaient donc alignés d’entrée. C’est peu, quand on se rappelle l’influence majeur que certains de nos diables ont eu ces dernières saisons outre-Manche. L’influence que garde Kevin De Bruyne. Meilleur donneur d’assists (16) du championnat, il est aussi le meilleur buteur belge de l’exercice en cours. 9 buts pour lui. Il est, en essayant de rester objectif, sans doute le meilleur joueur du championnat. La presse étrangère est subjuguée par sa vision du jeu. Alors profitons-en aussi. C’est anecdotique pour le moment, mais s’il continue à ce rythme et que City réussit sa ligue des champions, il ne sera pas loin du podium du ballon d’or. Ou mieux ? Dans cette forêt anglaise de joueurs belges, il est de loin le plus éclatant. Un cerisier du Japon qui ne perdrait jamais ses fleurs. Mais derrière lui, peu restent décisifs. La forêt avait déjà été bien déboisée l’été passé avec les départs de Hazard, Lukaku ou Kompany.

Les concurrents de Lukaku chez les Diables connaissent une saison difficile. Origi, avec 3 buts et 3 assists s’en sort le mieux au niveau des stats. Coincé derrière trois "monstres" offensifs à Liverpool, il réussit néanmoins à faire parler de lui. Même si son entrée dimanche, pendant la dernière demi-heure, n’a rien apporté.

Benteke ne marque quasiment pas (1 but) mais il joue. Et il est précieux dans son style et dans ce que lui demande son entraîneur. Souvent loin du but avec Crystal Palace, il reste maître des airs. 10 duels aériens gagnés par exemple dans son match de reprise. C’est énorme et c’est un profil atypique qu’un coach aime avoir sous le coude. Surtout, si on parle des Diables, si Fellaini ne revient pas sur sa décision. Et chez les Diables, il touche plus de ballons dans le rectangle qu’à Crystal Palace. Le cas le plus inquiétant est évidemment celui de Michy Batshuayi, pas convoqué dimanche. Avec un seul but en Premier League, il n’a pas réussi à convaincre Lampard à Chelsea. Et surtout il a progressivement reculé dans la hiérarchie des N9 des Blues. L'arrivée de Werner est un nouveau signe que Michy devra enfin faire le bon choix cet été. A 27 ans, il n’a plus trop le temps de se tromper.

Pas de temps de jeu non plus cette semaine pour Engels, Alderweireld et Vertonghen. On sait que Mourinho compte sur Alderweireld, moins sur Vertonghen. Sterke Jan a signé un petit complément à son contrat pour terminer la saison chez les Spurs mais cela n’ira pas plus loin. Son choix de club sera là aussi important dans la perspective de l’Euro 2020 de 2021.

A Leicester, Praet était blessé et Tielemans titulaire. Après un bon début de match, Youri s’est essoufflé et il devra monter en puissance pour garder son influence au cœur du jeu, comme en début de saison (3 buts, 5 assists). Mais il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir pour lui.

Dendoncker, son ancien compère anderlechtois, était lui aussi titulaire. Si on ne l'avait pas regardé spécifiquement pendant le match de samedi, on ne l’aurait pas vu. Il touche très peu de ballons, dans cette équipe joueuse. Mais si on le fixe, on voit qu’il travaille comme un fou, bouche les trous, propose des appels. Cela a l’air de plaire à son entraîneur, qui l’a titularisé 27 fois sur 30.

Autre titulaire discret ce week-end: Leandro Trossard, le troisième Belge le plus décisif en Premier League (3 buts, 4 assists). Malgré la victoire de Brighton, il a peu pesé. Mais soyons indulgents pour ces matchs de reprise où clairement tout le monde n'a pas encore retrouvé ses bonnes jambes.

Reste Christian Kabasele, lui aussi titulaire à Watford, la seule équipe à avoir battu Liverpool cette saison. Seul Belge décisif avec KDB cette semaine en Premier League. Un assist pas tout fait maîtrisé mais l’essentiel pour lui est ailleurs : avec Dawson, il forme une solide paire défensive. Il est bon à l’interception, dur dans les duels. Du travail propre, même s’il ne participe quasiment pas à la relance. Est-ce cela qui gêne Martinez qui lui fait peu confiance chez les Diables ? A creuser…

En attendant, derrière De Bruyne, qui rejoue déjà ce soir avec City contre Burnley, les Belges doivent élever leur niveau de jeu. Derrière l’arbre majestueux, ils doivent montrer de quel bois ils se chauffent.