Rennes éliminé en seizièmes de finale de la Coupe de France malgré un but de Jérémy Doku

Diables rouges - Rencontre avec Jérémy Doku : "Mon modèle, c’est le spectacle !" - Diables... Jérémy Doku remonte la pente. Nous sommes allés à sa rencontre afin de faire le point avec lui. Après des mois difficiles, sanctionnés de deux blessures successives (Ischios et genou), il a très peu joué pour Rennes, club de Ligue 1 française où il preste sa 2e saison. Et cette période lui pèse :"oui, c’est très frustrant d’être blessé, surtout que je ne l’avais jamais été jusqu’ici. Je sortais d’un Euro réussi, avec un bon quart de finale contre l’Italie et je voulais poursuivre sur ma lancée. Chaque match que tu rates, tu es triste. Depuis 3-4 semaines je rejoue, peu, mais c'est parce qu'on a décidé de me relancer prudemment. Je ne suis pas inquiet, ça ira, et je ne pense pas être un joueur fragile".