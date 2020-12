Rémy Descamps frustré après sa première à Charleroi : "On a tous des choses à se reprocher"

Rémy Descamps a disputé son premier match sous le maillot carolo. Malheureusement pour lui, le Sporting de Charleroi s’est incliné face à Waasland-Beveren dans un match où les Zèbres n’ont tout simplement pas pesé offensivement. Le gardien est tout de même satisfait d’avoir pu pousser son nom dans le onze carolo. Il s’est exprimé au micro d’Eleven Pro League. "Je suis satisfait d’avoir pu jouer même si la prestation collective est compliquée. C’était un match atypique avec un rouge en première mi-temps. On a bien réagi, et leur deuxième but est anecdotique. On s’est créé des occasions, il faut le retenir."

Le concurrent de Nicolas Penneteau avait été averti de sa titularisation : "J’ai eu une réunion il y a deux jours avec le coach. Cela s’est passé tout simplement."

Pour une première avec l’équipe fanion, le gardien passé par les classes du PSG s’est dit alerte : "J’ai déjà eu l’occasion de jouer en France donc c’est vrai que ça remonte à un an et demi. J’ai toujours été très alerte et très présent. J’ai pris le match très simplement, tout s’est bien passé. Je n’ai pas vu le départ du ballon sur le premier but, je n’avais peut-être pas la main pas assez ferme. On a tous des choses à se reprocher mais ce sont les détails qui nous feront avancer." Il conclut en expliquant ne pas savoir ce que son coach Karim Belhocine a derrière la tête concernant l’avenir du poste de gardien chez les Carolos. "Je ne sais pas si je vais rester au but, ce n’est pas à moi d’en décider, c’est le coach qui doit faire ses choix."