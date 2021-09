Remporter enfin le derby face au Standard, un rêve pour le FC Seraing

A Seraing, l’excitation monte avant le derby qui mettra aux prises les métallos et le Standard de Liège ce dimanche au Pairay. L’engouement est palpable comme l’explique Marc Grosjean, l’entraîneur-adjoint : " C’est indiscutablement un mach que tout le monde attend ici à Seraing parce que c’est le derby du renouveau. On sent un engouement indescriptible chez tous les supporters. Une atmosphère d’impatience et de nervosité qui gagne l’entourage du club et c’est normal. Quand on sait d’où vient le club, le fait de pouvoir revivre cet événement est exceptionnel. Un derby contre le Standard sera toujours un match particulier ".

C'est le match de l'année pour les Sérésiens

Historiquement, ce derby représente beaucoup aux yeux des supporters qui attendent ce match depuis un quart de siècle…. " Dès que le calendrier de la Pro League a été publié, tous les supporters de Seraing ont coché la date du 12 septembre. Le jour du derby contre le Standard " précise François Mazzara, le président du club de supporters officiel Les Rouge & Noir " Ce sont des souvenirs assez lointains puisque le dernier derby en championnat remonte à 25 ans. A l’époque, les derbys se déroulaient dans des stades archi-combles. Les plus jeunes ne connaissent pas l’ambiance d’un derby comme celui-ci. Le Stade sera en ébullition. Il y aura de l’intensité et c’est souvent la combativité des joueurs qui fait la différence. C’est de loin le match de l’année avec une saveur toute particulière. Pour les supporters sérésiens, c’est un rêve qui se réalise. C’est génial. On se réjouit d’y être ".

Le stade du Pairay sera comble pour ce derby liégeois

Le Stade du Pairay, qui n’a plus la même capacité qu’autrefois, devrait donc afficher complet ce dimanche avec un peu plus de 8.000 spectateurs. Même si la plupart des joueurs ne sont pas originaires de Seraing, ils connaissent l’importance que représente ce derby. Théo Pierrot, le capitaine des métallos en est bien conscient : " Ce match ne laisse aucun joueurs indifférent. Au-delà de nos supporters, ce derby va faire plaisir à tous les amateurs de football de la Province de Liège. Je suis au club depuis six ans et c’est la première fois que je vais jouer devant un stade comble ici au Pairay. Cela ajoute encore un peu plus de piments à ce match pas comme les autres. Je suis certain qu’il y aura du spectacle et des buts. Seraing reste sur deux victoires consécutives mais après leur défaite concédée à l’Union, le Standard aura à cœur de se racheter. Je m’attends à une réaction des Liégeois mais avec notre jeunesse, notre fougue et la vague positive sur laquelle nous surfons en ce moment, nous sommes prêts à affronter le Standard. L’atmosphère de ce derby devrait nous transcender et qui sait, nous permettre de remporter ce match ".

Une ambiance festive et conviviale entre voisins

La confiance est donc de mise au Pairay même si la plupart des Sérésiens n’a jamais disputé de matches comme celui-ci. Selon Marc Grosjean, l’expérience sera clairement du côté du standard : " Pour la majorité de nos joueurs, c’est la première fois qu’ils vont disputer un derby, dans un stade comble et dans une telle ambiance. La question est de savoir comment ils vont aborder ce match. Les joueurs du Standard, même si certains sont très jeunes, ont l’habitude de jouer des matches comme celui-ci mais nous aurons l’avantage d’évoluer à domicile, dans un petit stade et nous rêvons tous d’un exploit. Je pense que l’ambiance sera à la hauteur de l’événement. Je n’ai pas trop de craintes parce que les supporters sérésiens et du Standard sont habitués à se côtoyer depuis toujours. Malgré l’absorption du club par le Standard en 1996, il y a toujours de nombreux supporters des Rouches à Seraing et je sais aussi que le public de Sclessin apprécie le FC Seraing comme on a pu le voir los de la fête de la montée en D1A à l’issue des barrages la saison dernière. Donc, je m’attends à une ambiance comme on les aime à Seraing, c’est-à-dire conviviale, familiale et positive ".