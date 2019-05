Relégations et promotions depuis 4 ans, les montagnes russes du Paderborn 07

Paderborn est officiellement promu en Bundesliga depuis ce dimanche, ayant fini deuxième de 2.Bundesliga derrière Cologne. Il s’agira de la deuxième saison du club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans l’élite du football allemand après 2014-2015. Entre ces deux moments, le club a connu une histoire mouvementée qui lui a fait tutoyer la Regionalliga (la ligue régionale), la 4e division.

En football, la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain et ce n’est pas à Paderborn que l’on dira le contraire. Le club local, le Paderborn 07 est de retour en Bundesliga quatre années après sa seule saison à ce niveau. Mais aussi deux ans après avoir frôlé le retour à l’amateurisme.

On revient à 2014. Le Paderborn 07 (fondé en 1907) n’a connu les joies du professionnalisme pour la première fois qu’en 2005. Pourtant, le club est officiellement promu en Bundesliga pour la première fois de son histoire centenaire, finissant deuxième (62 points) derrière Cologne, déjà. Pour sa première saison parmi l’élite, le SCP 07 fait bonne figure et semble longtemps en mesure de se sauver. Mais, finalement, l’équipe finit 18e et dernière (31 points) à seulement 4 points d’Hambourg, 16e et barragiste. Cette première expérience face au Bayern Munich et autres Borussia Dortmund a aiguisé l’envie du club Rhénan qui rêve de remontée immédiate. Mais, la suite est bien différente.

En 2015-2016, en 2.Bundesliga, Paderborn fait logiquement partie des favoris à la montée en Bundesliga. Il ne va pas s’éterniser en deuxième division mais malheureusement il ne prend pas la direction souhaitée. Il finit en effet 18e et dernier de 2.Bundesliga avec seulement 28 points et descend en 3.Liga (troisième division professionnelle du pays) malgré le recrutement de Stefan Effenberg comme entraîneur en cours de saison. La chute continue la saison suivante (2016-2017) puisque le SCP 07 échoue à la 18e place (sur 20 équipes) de 3.Liga. Une position qui doit le reléguer en Regionalliga, la ligue régionale (quatrième division) alors que le club jouait en Bundesliga deux ans avant.

Le salut vient de Munich

Alors que Paderborn s’apprête à abandonner le statut professionnel qu’il détenait depuis 2005, un club historique du football allemand va involontairement lui prêter main-forte. Munich 1860 achève cette saison 2016-2017 à la 16e place de 2.Bundesliga. Le club bavarois perd son barrage de maintien. Relégué en 3.Liga, il n’obtient pas la licence pour évoluer à ce niveau et est rétrogradé en Regionalliga permettant ainsi à Paderborn d’être repêché.

C’est le début d’un incroyable redressement pour Paderborn. Resté finalement en 3.Liga, le club rhénan et son entraîneur Steffen Baumgart réalisent une belle saison 2017-2018 conclue à la 2e place et synonyme de retour en 2.Bundesliga. Les Paderbornois ne s’attardent pas au deuxième étage national. Ils finissent à nouveau 2e, devançant l’Union Berlin à la différence de buts et empêchant le prestigieux Hambourg SV (4e) de revenir dans l’élite. Une place acquise derrière Cologne, comme cinq ans auparavant.

À partir d’août prochain, les joueurs, toujours entraînés par Steffen Baumgart, seront de nouveau parmi les grands de Bundesliga dans un 6e championnat différent en sept saisons. Ces nomades du football allemand espéreront cette fois-ci s’établir pour de bon au sommet de la hiérarchie nationale.