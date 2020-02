Rejouer le match à Virton, un "verdict logique" pour le Beerschot

Selon Walter Damen, vice-président du Beerschot, l'invalidation du résultat de la rencontre à Virton est un verdict logique.

Le match de la 23e journée de Proximus League a été décidé par un but controversé de Ribeiro Costa. Selon la Commission des litiges d'appel, appelée à se prononcer suite à une plainte du Beerschot, ce but constituait une violation des règles du jeu. Le résultat a dès lors été invalidé. Le match doit être rejoué le lundi 2 mars, après la dernière journée de la Proximus League.

Le vice-président du Beerschot Walter Damen estime qu'il s'agit d'un verdict logique. "Nous demandons simplement que les arbitres connaissent les règles et les appliquent correctement. Cela n'est pas arrivé sur cette phase. L'arbitre Denil a accordé un but décisif non valable", a expliqué Damen, qui fait ensuite une comparaison: "Un arbitre ne peut quand même pas donner un penalty pour une main dans le rond central."

La décision de la Commission des litiges d'appel est contestée. Virton a déjà annoncé son intention d'aller en appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), Westerlo envisage une procédure en évocation et pourrait se joindre à l'appel de Virton.