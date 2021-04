Refaelov en visite à Neerpede, un contrat à Anderlecht se dessine

Lior Refaelov ne voit plus son avenir du côté de l'Antwerp. Alors qu'il fêtera ses 35 ans demain (lundi 26 avril), il pourrait, selon des informations divulguées par Het Laatste Nieuws et Le Soir, rejoindre le Sporting d'Anderlecht. Refaelov était en visite samedi du côté de Neerpede et pourrait rapidement signer un contrat en vue de la saison prochaine. L'ancien milieu de terrain du FC Bruges pourrait donc apporter toute son expérience au noyau des Mauves, lui qui évolue dans notre championnat depuis une décennie. Cette saison, il a inscrit 9 buts et donné 8 passes décisives pour le Great Old. L'Antwerp s'apprête à entamer un nouveau cycle sportif puisque Dieumerci Mbokani pourrait également quitter le club dès la fin de la saison et a également été cité du côté d'Anderlecht.