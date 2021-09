Red Flames : Tessa Wullaert marque pour sa 100e mais "regrette ce 4 sur 6"

Les Red Flames se sont facilement imposées 7-0 face à l’Albanie dans le cadre de la campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2023.

Tessa Wullaert a marqué le 6e but, son 51e en équipe nationale pour sa 100e cap :"je suis surtout contente qu’on ait marqué 7 fois. C’est vrai que ça fait du bien de marquer un but. Mais ça fait aussi du bien de pouvoir donner des assists, c’est pour moi aussi important. Ce soir on a beaucoup joué vers l’avant, c’est bien. Mais on doit encore le faire beaucoup plus à l’avenir".

La capitaine des Red Flames a également salué le retour dans le stade des supporters : "c’est trop bien de les voir, de les entendre. On est tellement heureux de retrouver le public".

Le seul bémol pour Tessa Wullaert, c’est le nombre de points acquis après deux rencontres : "on n’est pas contente d’avoir débuté la campagne avec un 4 sur 6. On voulait un 6 sur 6. On doit s’imposer à domicile face au Kosovo et ensuite aller gagner en Norvège. On doit être prête. On doit travailler pour préparer ce choc contre la Norvège. On doit y aller avec le plein de confiance, jouer vers l’avant et tout donner", a conclu la capitaine des Red Flames au micro de Lise Burion.