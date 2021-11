Red Flames : la concurrence se densifie, migraine en vue pour Ives Serneels ?

Les Red Flames : une concurrence de plus en plus forte mais une réelle cohésion © Tous droits réservés

Il y a un mois, il y a eu la chute (la lourde défaite 4-0 en Norvège) et l’atterrissage forcé après les deux belles victoires à domicile (deux fois 7-0 contre l’Albanie puis face au Kosovo). Mais pas le temps de tergiverser, voilà déjà deux matches pour se relever. Deux matches qui s’annoncent, sur papier, fort différents. L’Arménie le petit poucet du groupe, puis la Pologne l’adversaire à absolument laisser derrière au classement pour garder un espoir de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. "Je n’ai pas eu besoin de parler d’objectif", explique le sélectionneur Ives Serneels. "Dès le premier entraînement de la semaine, les joueuses m’ont dit : 'OK coach, on veut gagner deux fois'. C’est très clair dans leur tête". Et s’il explique candidement ne pas avoir fait très attention au classement, le coach connaît lui aussi sa mission. Il a mis à profit les quatre semaines écoulées depuis Oslo pour discuter individuellement avec ses joueuses, pour les faire grandir et ne pas conserver le goût de l’échec norvégien. Et pour discuter avec tout son groupe, il doit désormais multiplier les contacts ! Le retour de Laura De Neve (capitaine d’Anderlecht, élue joueuse de l’année en Super League la saison dernière), qui avait loupé tout le début de campagne sur blessure, densifie encore un peu plus la concurrence.

Une concurrence de plus en plus forte

Amber Tysiak, indéboulonnable dans la défense centrale des Red Flames © Tous droits réservés De quoi réjouir un entraîneur qui peut poser ses choix. "J’espère que ça motive encore plus les joueuses. Et n’oublions pas qu’il y a d’autres blessées encore, qui pourraient aussi revenir dans le groupe", précise l’ancien joueur du Lierse. On pense notamment à Elena Dhont (gravement blessée au genou il y a quasi un an avec son club de Twente aux Pays-Bas) ou encore aux Anderlechtoises Ella Van Kerkhoven (rupture des ligaments du genou en mai alors qu’elle jouait encore à Gand et affrontait… Anderlecht) et Kassandra Missipo (elle aussi gravement blessée aux ligaments croisés du genou lors de ce choc Anderlecht-Gand en mai, et actuellement sans club)… En l’absence de ces joueuses, les jeunes ont reçu leur chance et pris de l’assurance. On ne peut pas citer tout le monde, mais entre la Louvaniste Amber Tysiak, 21 ans, véritable comète (8 titularisations en 10 matches depuis sa première sélection en… février dernier !) qui semble actuellement indéboulonnable en défense centrale, Jarne Teulings, 19 ans, la petite pépite de Twente qui a reçu la confiance du coach sur les trois derniers matches (trois fois titulaires) après une montée intéressante en Pologne, ou encore par exemple Sarah Wijnants, 22 ans, dont la complémentarité avec Tessa Wullaert (elles sont équipières à Anderlecht) se bonifie de match en match, cela fait du monde à caser dans un onze… ou même dans une sélection de 23 !

L’Euro en ligne de mire aussi

Et pourtant, Ives Serneels va devoir s’éclaircir les idées "rapidement". En juillet, les Red Flames disputeront leur deuxième Euro consécutif. "Un rêve de pouvoir y être", confie Wijnants, dernière réserviste écartée lors du tournoi 2017, "mais l’essentiel pour l’instant c’est d’abord l’équipe. Si je joue, je donne tout. Et si je ne suis pas titulaire, je donne tout aussi dès que j’ai l’occasion de monter". La concurrence au sein de groupe semble saine, entre taulières et jeunes aux dents longues. Le match en Norvège a permis de mesurer l’écart qui existe encore entre des équipes du top, composées de joueuses professionnelles, et la Belgique où la majorité des joueuses ne le sont pas réellement. L’écart est encore important, il reste du travail. Mais les matches comme celui contre l’Arménie permettent à tout ce petit monde de prendre confiance et de peaufiner les automatismes. Et à Ives Serneels de prendre des notes. Il attend d’ailleurs avec impatience de revoir Laura De Neve sous le maillot rouge. Même si cela lui donnera peut-être la migraine dans quelques mois au moment de coucher sa sélection définitive pour l’Euro 2022… En attendant, la célèbre rengaine footballistique du "on prend match par match" tourne à plein régime dans le groupe des Flames. Pas question pour elles de déjà se projeter face à l’Islande, la France et l’Italie (les adversaires de la Belgique au premier tour de l’Euro), ni même d’évoquer la Pologne. La priorité, c’est de battre l’Arménie ce mardi. "On va gagner", glisse Sarah Wijnants dans un sourire. Motivation et ambition : la défaite en Norvège n’est pas oubliée, mais les Flames veulent continuer à construire, toutes ensemble.

