Recrutement des jeunes talents : le Real bon élève, Bruges se distingue en Belgique

Parmi les clubs des cinq plus grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie), ce sont les Madrilènes qui "achètent jeune" avec une moyenne de 22,2 ans pour les nouveaux arrivants à 'la Maison Blanche'. Leipzig, l’OGC Nice, le Stade de Reims, Mainz complètent le Top 5 devant le FC Barcelone (23,4 ans) et le Bayern (23,4 ans). Il faut en revanche descendre à la 11e place pour trouver un club anglais avec Tottenham (23,9 ans) et à la 21e place pour un club italien avec l’AC Milan (24,3 ans).

Bruges au top en Belgique, Eupen à la traîne

La valeur la plus faible dans l’absolu a été enregistrée pour les Russes de CSKA Moscou (21,1 ans). Les Slovaques du DAC 1904 et les Néerlandais de Heerenveen sont respectivement 2e et 3es en Europe devant le Real Madrid et Leipzig.

Vingt-deuxième en Europe, le Club de Bruges est le meilleur élève parmi les clubs belges avec une moyenne de 23,2 ans d’âge pour les joueurs qu’il recrute. Les Blauw en Zwart font mieux que leurs cousins du Cercle (23,5), Mouscron (23,6) et Genk (23,7). Anderlecht (7e ; 24,2 ans) le Standard (9e ; 24,8 ans) et Charleroi (12e ; 25,2 ans) sont plus en retrait. Eupen est quant à lui dernier en Belgique avec une moyenne de 27 ans.

>> Les classements complets élaborés par le CIES

