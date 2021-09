Récit - 11 septembre 2001 : New York brûle… et Anderlecht joue au foot

Mardi 11 septembre 2001. Le jour où le monde (notre monde occidental, du moins…) va basculer. Je me trouve à Moscou, en compagnie de mon collègue Jacques Delise, pour commenter en radio le match Lokomotiv Moscou-Anderlecht, qui marque cette année-là l’entrée du Sporting mauve en Champions League.

C’est l’Anderlecht coaché par Aimé Anthuenis qui, quelques mois plus tôt, a écrasé le championnat et offert au football belge sa première présence au 2e tour de la Ligue des Champions. C’est l’équipe des Filip De Wilde, Glen De Boeck, Bertrand Crasson, Besnik Hasi, Yves Vanderhaeghe, Ivica Mornar, Aruna Dindane et Gilles De Bilde notamment.

Ce match, je ne le verrai jamais. D’ailleurs, était-ce un match… ou une parodie ?