Real Madrid : Zinédine Zidane aurait annoncé son départ aux joueurs

Zinédine Zidane est dans l’œil du cyclone. Malmené par la presse madrilène depuis de longs mois, le tacticien français a été placé sur la sellette par des médias qui l’ont longtemps porté aux nues. Dans une saison particulièrement périlleuse pour son équipe, dans laquelle il a dû slalomer entre un calendrier surchargé et un effectif décimé, le Français a tout de même réussi à performer. A deux journées de la fin du championnat espagnol, le voilà encore en lice pour le gain du championnat après avoir décroché une demi-finale de Ligue des champions (perdue face à Chelsea). D’après la presse espagnole, ZZ aurait annoncé son départ à ses joueurs. Les médias Onda Cero et Goal sont même précis quant au moment de cette annonce. "L’entraîneur a informé ses joueurs samedi dernier, avant d’affronter le Séville FC." Un timing osé alors qu’il reste deux rencontres à jouer pour empocher une troisième Liga en tant qu’entraîneur après 2017 et 2020. Pour le remplacer, la piste de Raul Gonzalez, immense héros de la Maison Blanche, est évoquée. Florentino Pérez pourrait donc reconduire la formule qui avait tant fonctionné avec Zidane : faire d’une ancienne icône maison l’entraîneur des jeunes du Real, avant de le faire monter en équipe première.