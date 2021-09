Real Madrid : Vinicius et maintenant Asensio, les concurrents d'Eden Hazard s'affirment

L'homme du Real Madrid mercredi soir contre Majorque est un certain Marco Asensio . Auteur d'un triplé, l'Espagnol a illuminé la rencontre par sa classe retrouvée. Formé dans la ville des Baléares, Asensio a eu le triomphe modeste pour son récital face à ses anciennes couleurs. N'empêche, il doit jubiler. Cantonné au rôle de joker depuis le début de la saison, il a profité de sa première titularisation pour claquer le premier hat-trick de sa carrière. Un moment particulièrement bien choisi : le joueur commençait à pester publiquement de son statut de remplaçant, lui qui a refusé des offres intéressantes cet été pour retrouver le plaisir du terrain sous Carlo Ancelotti . A 25 ans, l'élégant milieu offensif a traversé plusieurs saisons pourries à cause des blessures. Il a préféré rester à Madrid pour disputer à nouveau une saison sans encombre et ainsi rêver de retrouver la sélection espagnole.

C'est en une du quotidien Marca. "Eh oui, il y a le cas Asensio". Un cas plutôt positif : celui d'un joueur qui retrouve la réussite en même temps que le plaisir du terrain, et qui allonge la liste des concurrents aux postes offensifs. Ce début de saison avait déjà vu l'explosion de Vinicius Junior (6 matchs, 5 buts, 3 assists), qui a sauvé Ancelotti de plusieurs traquenards. Il faudra à nouveau compter sur Marco Asensio, désormais. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid vu la blessure de Gareth Bale qui devrait le priver de terrain jusqu'en novembre. Carlo Ancelotti a déclaré régulièrement qu'il avait besoin d'un noyau large : l'effectif du Real Madrid reste sujet aux blessures et le calendrier s'emballe déjà cette saison. Le tacticien italien loue régulièrement les qualités d'Eden Hazard mais ne veut pas l'aligner plus d'une fois par semaine pour le moment. Sur le banc, d'où il a assisté à la performance d'Asensio, le Brainois devait avoir des fourmis dans les jambes. Il avait sans doute en ligne de mire la réception de Villarreal samedi prochain. Pour prouver qu'il peut lui aussi être décisif dans les chiffres, en plus de l'être dans le jeu.