Real Madrid : pas d'Eden Hazard pour le choc face à Séville, "sa gastro-entérite l'a affaibli"

Eden Hazard ne figure pas dans la sélection du Real Madrid pour le choc face au FC Séville. L'attaquant belge, dont le dernier match remonte à la victoire des Diables Rouges contre l'Estonie le 13 novembre dernier, a accumulé les pépins. Peu après son retour à Madrid, il a contracté une gastro-entérite. "Ca l'a affaibli" a réagi Carlo Ancelotti en conférence de presse. "Je ne suis pas dans la tête d'Eden Hazard" a-t-il poursuivi. "Mais il fait tout son possible pour réussir au Real Madrid. Il a envie de revenir à son meilleur niveau". Hazard compte 15% du temps de jeu possible cette saison. Il n'a plus commencé un match avec le Real Madrid depuis le 19 septembre dernier.