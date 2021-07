Florentino Perez dans la tourmente épisode deux. Le président du Real Madrid est de nouveau mis à mal par la publication d’extraits sonores d’anciennes conversations qu’il a tenues. Le journal El Confidencial révèle cette fois des conversations du Président du Real Madrid quand il était en fonction, en 2012, et après Raul et Iker Casillas, d’autres grands noms du club sont visés : Cristiano Ronaldo et José Mourinho. Et encore une fois Perez n’y va pas avec le dos de la cuillère.

►►► À lire aussi : Real Madrid : " Casillas et Raul sont des arnaques ", Florentino Perez voit ressurgir un vieux dossier (très) embarrassant

Il évoque Ronaldo d’abord : "Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais non, sinon, il ne ferait pas tout ce qu’il fait. La dernière bêtise qu’il a faite, que tout le monde a vu… Pourquoi pensez-vous qu’il ait fait cette bêtise ?". Il semblerait que Perez fasse référence au moment où Ronaldo a refusé de célébrer plusieurs buts et avait ensuite déclaré qu’il n’était plus heureux dans le club…

Le président madrilène attaque aussi de plein fouet Mourinho et l’agent des deux hommes, Jorge Mendes : "Mendes ne gère rien du tout avec Ronaldo. Comme avec Mourinho. Même pour les interviews. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et Ronaldo, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils fonctionnaient autrement. Ils ne sont pas normaux." Perez évoque également le fait que pour lui les deux hommes géraient mal leurs droits à l’image et leur image tout court.

Visiblement très remonté contre Jorge Mendes, l’agent de nombreux Portugais notamment, Perez s’en prend à un autre de ses clients, Fabio Coentrao, joueur du Real Madrid à l’époque. "Coentrao est un crétin, mais ça, c’est l’un des effets de Madrid. Encore un qui n’a rien dans la tête et Madrid mange ces gars", a-t-il notamment déclaré.

Mardi, Perez a répondu par voie de communiqué et n’a pas démenti les propos concernant Raul et Casillas. Il a évoqué la possibilité d’intenter des poursuites judiciaires contre la personne qui a réalisé les enregistrements. Mais on peut se dire qu’il est trop tard, le mal est fait et le président du Real Madrid se retrouve dans de sales draps. Il confirme plus que jamais son incapacité à "prendre soin" des légendes de son club.

Quant au quotidien espagnol El Confidencial, il possède de véritables bombes pour le football espagnol et ce que certains surnomment déjà les "Florentino Leaks" pourraient bien connaître d’autres épisodes dans les jours à venir…