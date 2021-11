Real Madrid - FC Séville : choc au sommet pour la bande à Ancelotti (LIVE commenté 21h)

Sans faire trop de bruit, le Real Madrid s'est assis sur le trône de leader de la Liga. Profitant d'un passage à vide de l'Atlético (-4 points) et de la saison problématique du Barça (-10), les hommes d'Ancelotti tracent leur route. Ils sont invaincus depuis le 3 octobre en championnat et enregistrent même plusieurs retours de blessures. Seul Gareth Bale garnit les rangs de l'infirmerie, alors qu'Eden Hazard, toujours affaibli par sa gastro-entérite, ne disputera pas le match. Cela ne signifiera pas automatiquement que le Belge aura du temps de jeu. En semaine, Rodrygo a signé une passe décisive et s'installe doucement comme titulaire de cette formation madrilène, reléguant les Isco, Asensio, Hazard, Bale voire Vazquez à des rôles de composition. En face, le FC Séville roule sa bosse. Troisième du classement (-2 par rapport aux Madrilènes), ils sont encore en lice pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Les joueurs de Julen Lopetegui (éphémère entraîneur du Real) peuvent réaliser un grand coup en s'offrant les Merengues au stade Santiago Bernabéu.