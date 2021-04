Real Madrid - Barcelone : Les Madrilènes remportent un clasico de feu (2-1)

La grand-messe semestrielle du football espagnol est de retour. Le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent à l’occasion de la 30e journée de Liga pour un match couperet qui doit lancer les deux équipes dans le sprint final de la quête au titre de champion du royaume.

Au match aller, le Real Madrid s’était imposé sur les terres des Catalans (1-3) en livrant une prestation solide qui leur avait permis de reprendre provisoirement la tête de la Liga. Entre-temps, l’Atlético Madrid est passé par là. La machine physique de Diego Simeone a trusté la première place du classement pendant tout l’hiver, avant de voir son écart fondre à mesure que les contreperformances se sont enchaînées.

Avant le début de cette 30e journée, la donne est assez claire : les Colchoneros (66 points) ne comptent plus qu’un point d’avance sur les Blaugranas (65), qui n’en ont eux-mêmes que deux d’avance sur le Real Madrid (63). Une victoire madrilène relancerait dans le Clasico relancerait donc un petit peu plus cette course aussi indécise que palpitante.