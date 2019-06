Raul Gonzalez va entraîner la réserve du Real Madrid

Raul Gonzalez, ancien attaquant mythique du Real Madrid, va débuter à 41 ans sa carrière d'entraîneur à l'étage professionnel en prenant les rênes de l'équipe réserve merengue en troisième division espagnole, a annoncé jeudi le club madrilène.

"Raul, qui a été cette saison entraîneur des cadets puis des juniors, va débuter un nouvelle étape professionnelle au Real Madrid", a écrit le club dans un communiqué. "Il dirigera le Real Madrid Castilla la saison prochaine."

En faisant ses premières armes sur le banc de l'équipe B, l'ancien buteur du Real des années 1990 et 2000 suit la trace de son ex-équipier Zinédine Zidane, qui avait lui-même débuté avec la réserve en 2014 avant d'être promu en équipe première en 2016 et de remporter trois Ligues des champions d'affilée.

Un autre technicien du Castilla, l'Argentin Santiago Solari, a également été promu à la tête de l'équipe première au cours de la saison qui vient de s'achever, remplaçant Julen Lopetegui fin octobre avant d'être lui-même remplacé par le revenant Zidane en mars.

Raul a fait l'essentiel de sa carrière au Real Madrid de 1994 à 2010, inscrivant 323 buts en 741 matches toutes compétitions confondues et remportant six titres de champion d'Espagne et trois Ligues des champions.

Il a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire de la C1, avant d'être dépassé par l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

En revanche, il n'a jamais remporté de titre avec l'équipe d'Espagne, puisqu'il a pris sa retraite internationale après 102 sélections et 44 buts en 2006, avant que la "Roja" ne fasse la loi sur le football européen (2008, 2012) et mondial (2010).

Après le Real Madrid, il a fait un passage remarqué à Schalke 04 (2010-12), remportant une Coupe d'Allemagne, puis a passé deux ans au Qatar dans le club d'Al Sadd. En 2014, il a rejoint le Cosmos New York, l'ancienne équipe de la légende brésilienne Pelé, achevant sa carrière de joueur en 2015 sur un titre de champion du championnat nord-américain NASL.