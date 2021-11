Rangnick, le "Professeur" qui a inspiré Klopp, Tuchel et Nagelsmann

Le choix du stratège allemand de 63 ans ne serait pas complètement absurde. Rangnick est connu, et reconnu, comme un véritable visionnaire du jeu. De nombreux observateurs affirment, qu’il a inspiré de nombreux coachs de Premier League, à commencer par Jurgen Klopp et Thomas Tuchel .

Jurgen Klopp et Ralf Rangnick, côte à côte, lors du match entre le Borussia Dortmund et Hoffenheim en octobre 2010. © Tous droits réservés

En analysant le CV de Rangnick, on peut se demander, si ce choix, est le plus judicieux. Sa carrière de manager l’a amené à Leipzig, Hoffenheim, Schalke et Stuttgart. Des clubs qui sont loin de l’aura de United. Mais "le Professeur" a un style, qui colle à merveille à l’ADN des Mancuniens. Son système de jeu est rapide, proactif, offensif… Un style, qui rappelle les plus belles années de Manchester United, sous le règne de Sir Alex Ferguson.

Et puis, Ralf Rangnick, ne viendrait pas avec une casquette de mercenaire. Il se murmure, que Manchester United, lui demanderait de faire tourner la boutique, après son intérim sur le terrain. Le stratège allemand, pourrait donc, endosser un rôle de consultant à Old Trafford. Un rôle qui lui permettrait, d’avoir un réel impact, sur l’avenir des Red Devils.