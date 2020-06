Ralph Hasenhüttl, ex-coach de Malines et du Lierse, prolonge jusqu'en 2024 à Southampton

L’entraîneur autrichien Ralph Hasenhüttl a prolongé son contrat à Southampton, a annoncé le club de Premier League, le championnat anglais de football, mardi. L’ancien attaquant de Malines (1996-1997) et du Lierse (1997-1998) a signé un contrat jusqu’en 2024.

"C’était un choix facile à faire", a réagi Hasenhüttl sur le site du club. "Nous partageons la même philosophie et cela a lourdement pesé dans ma décision. Quand je suis arrivé ici, j’avais dit que nous étions au début d’un long chemin. Et je veux continuer à marcher avec mes joueurs. Les bases sont posées et nous sommes prêts pour la prochaine étape."

Arrivé en décembre 2018 en provenance de Leipzig, alors que Southampton était relégable, l’Autrichien a réussi à maintenir le club dans l’élite la saison dernière et il figurait à la 14e place, avec 7 points d’avance sur la zone rouge, cette saison, quand elle a été interrompue par la pandémie de coronavirus.

L’Autrichien avait pourtant été proche de la sortie en octobre après avoir subi la plus lourde défaite de l’histoire de la Premier League face à Leicester (0-9). "Nous n’avons jamais douté que Ralph était la personne idéale pour diriger notre équipe", a commenté Martin Semmens, le président des Saints.