Rafael Benitez quitte son poste d'entraîneur en Chine pour "des raisons familiales liées au coronavirus"

Rafael Benitez a quitté son poste d’entraîneur de Dalian, l’équipe de première division chinoise (CSL) dont il s’occupait depuis 2019, pour des raisons familiales liées au nouveau coronavirus.

"Malheureusement, comme tant de choses l’an passé, le Covid-19 a changé nos vies et nos projets. A partir d’aujourd’hui, mon staff et moi n’entraînerons plus hélas le Dalian Professional FC", a déclaré samedi sur son blog l’Espagnol, âgé de 60 ans.

"La pandémie est toujours là pour tout le monde et le soutien à nos familles est la raison majeure de cette décision", a ajouté l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool (2005), sans donner plus de détails sur les causes de son départ.

Après avoir entraîné quelques-uns des plus grands clubs d’Europe, comme l’Inter Milan, Chelsea et le Real Madrid, Benitez avait signé à Dalian en juillet 2019 en provenance de Newcastle.