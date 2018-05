Radja Nainggolan annonce la fin de sa carrière internationale

Non repris par Roberto Martinez dans sa liste élargie pour la Coupe du Monde 2018, le Belge Radja Nainggolan a annoncé via Instagram qu'il prenait ce lundi sa retraite internationale.

"Avec beaucoup de douleur, je mets un terme à ma carrière internationale", a écrit Nainggolan. "J'ai toujours tout donné pour être présent et représenter la Belgique. Malheureusement, être soi-même n'est pas bien pour certains... A partir d'aujourd'hui, je suis le premier suppporter des Diables Rouges."

Appelé pour la première fois en 2009, Nainggolan compte 30 apparitions et 6 buts avec les Diables Rouges.

Nainggolan ne figure pas dans la pré-sélection de 28 joueurs annoncée par Martinez. "Un choix tactique", a justifié le technicien espagnol.

La relation entre le technicien espagnol et le médian de la Roma n'a pas été facile. Le 'Ninja' avait été écarté du groupe lors des sélections de septembre et d'octobre. Rappelé en novembre, il avait dû manquer les amicaux contre le Mexique et le Japon sur blessure. En mars, le public du stade Roi Baudouin avait réservé une ovation à Nainggolan lors de sa montée au jeu contre l'Arabie Saoudite. Nainggolan sort d'une saison aboutie en club. Avec la Roma, il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Son compteur personnel cette saison est de 6 buts et 11 passes décisives en 42 rencontres, toutes compétitions confondues.

Le 'Ninja' avait déjà manqué le Mondial 2014. Il n'avait pas été retenu par Marc Wilmots. L'Euro 2016 restera donc son seul grand tournoi international avec la Belgique. Il y avait inscrit deux buts, contre la Suède en phase de groupe et contre le Pays de Galles en quart de finale.

Dans la fouée de la non-sélection du Romain, plusieurs supporters se sont rendus à Tubize pour faire part de leur mécontentement.