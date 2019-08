Radié à vie par la fédération guinéenne, l'ex-sélectionneur Paul Put contre-attaque

L'ancien sélectionneur de la Guinée, le Belge Paul Put, a démenti samedi tout acte de corruption au lendemain de sa radiation "à vie" par la Fédération guinéenne de football, se disant lui-même victime de "racket".

"J'ai subi des pressions d'une seule et même personne, j'ai été racketté par le premier vice-président (de la Fédération, Amadou Diaby, NDLR) en me faisant croire que c'était avec la bénédiction et l'accord de la Fédération et j'ai cédé", a affirmé dans un communiqué Paul Put, qui a occupé le poste de mars 2018 au 16 juillet dernier.

Aujourd'hui suspendu, Amadou Diaby s'est vu infliger vendredi par la commission d'éthique de la Fédération guinéenne une interdiction de sept ans (dont cinq ferme) d'exercer toute activité liée au football, ainsi qu'une amende de 25.000 euros.

Paul Put, interdit "à vie" d'exercer dans le football en Guinée par la même instance, a pour sa part écopé d'une amende de 100.000 euros.

"Je n'ai jamais, au grand jamais, racketté qui que ce soit, ni un joueur, ni un membre de mon staff. Tout est faux, archi-faux", a déclaré dans son communiqué le technicien belge, en se disant "l'objet de beaucoup de diffamations, de mensonges et de bêtises sans commune mesure".

"J'exige des excuses publiques de ceux qui ont porté atteinte à mon honneur. Ces mensonges ont terni mon image et je ne resterai pas les bras croisés", a-t-il averti.

La commission d'éthique avait indiqué vendredi avoir établi que Paul Put avait "enfreint l'article 21 (corruption)" de son code d'éthique, sans plus de précision sur les faits qui lui étaient reprochés.

L'enquête visait au départ Amadou Diaby et portait sur un "système de corruption mis en place durant la période mars 2018-juin 2019, et en particulier "son rôle dans la perception d'une commission de 10% sur le salaire" du sélectionneur, selon la Fédération.

La Guinée avait été éliminée en 8e de finale de la CAN en Egypte par l'Algérie (3-0), futur vainqueur de la compétition, ce qui avait précipité le limogeage de son sélectionneur pour "résultat pas satisfaisant".

Paul Put, ancien entraîneur de Lokeren et du Lierse, en première division belge, avait été suspendu trois ans en Belgique, en 2008 pour avoir truqué des matchs en 2004-2006. Il avait entamé, au début de la même année, une nouvelle carrière en Afrique et au Proche-Orient, où il a entraîné la Gambie, le Burkina Faso, la Jordanie et le Kenya avant de rejoindre la Guinée.

La Fédération guinéenne a publié début août une petite annonce pour recruter son successeur, dont la mission sera de qualifier l'équipe nationale aux prochaines Coupes d'Afrique des nations (CAN) et du monde. Les candidats avaient jusqu'au 12 août pour présenter leur dossier.