RAAL : la ville de la Louvière juge le projet de stade irrecevable

Coup dur pour le club louviérois de la RAAL (D2 acff) : la ville de la Louvière a jugé son projet de stade irrecevable. L’objectif avoué de la RAAL est clair depuis plusieurs années désormais, retrouver le football pro le plus rapidement possible. Le club voulait s’en donner les moyens, elle subit là un revers un peu inattendu.

La réaction du club n’a pas traîné, elle s’est faite par la voie d’un communiqué : "À la surprise générale, à quelques jours d’une nouvelle réunion, finalement annulée, la Ville de La Louvière a signifié l’irrecevabilité du projet de nouveau stade initié par la RAAL. La décision est aussi désolante que le timing adopté par l’administration communale. Les instances politiques avancent la clause Orban pour justifier l’irrecevabilité. La RAAL La Louvière est pourtant persuadée que des pistes de solutions existaient pour une issue favorable. En gardant la tête froide, la RAAL va prendre le temps d’encaisser la nouvelle. Sans se précipiter, le club va se poser pour réfléchir, analyser la situation et tenter de rebondir. Pour l’heure, la déception prime. Le projet de nouveau stade incarnait un dynamisme neuf et ambitieux, non seulement pour la RAAL La Louvière mais aussi pour la Ville de La Louvière et la région du Centre."

Affaire à suivre donc, mais un sacré contretemps dans les projets d’avenir du club.