Qui succédera à Mo Salah au Prix Puskás ? Sept hommes et trois dames nommé(e) s

Les dix nommés et nommées au Prix Puskás 2019 ont été dévoilé(e) s par la FIFA. Il s’agit de sept buts de messieurs, et trois de dames. Des petits bijoux : passements de jambes, solo dans le rectangle, lob subtil, boulet de canon lointain, aile de pigeon acrobatique, talonnade, effet boomerang… Comme chaque année, on se régale dans cette sélection. L’an dernier, c’est une réalisation de Mo Salah qui avait été récompensée. Le prix récompense le plus beau but de l’année depuis 2009, c’était alors un petit chef d’œuvre de Cristiano Ronaldo qui avait été élu.

La liste complète des buts présélectionnés par la Commission du football de la FIFA, avec un lien direct vers chaque but. Vous pouvez voter jusqu’au premier septembre pour élire celui que vous préférez.

Matheus Cunha, pour Leipzig contre le Bayer Leverkusen en avril 2019.

Zlatan Ibrahimovic pour LA Galaxy face à Toronto en septembre 2018.

Lionel Messi, pour le FC Barcelone face au Real Betis en mars 2019.

Ajara Nchout, pour le Cameroun face à la Nouvelle-Zélande en juin 2019.

Fabio Quagliarella, pour la Sampdoria contre Naples en septembre 2018.

Juan Fernando Quintero, pour River Plate contre le Racing Club en février 2019.

Amy Rodriguez, pour Utahs contre Royals Sky Blue FC en juin 2019.

Billie Simpson, pour Cliftonville contre Sion Swift en août 2018.

Andros Townsend, pour Crystal Palace face à Manchester City en décembre 2018.

Daniel Zsori, pour Debrecen contre Ferencvaros en février 2019.