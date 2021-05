Qui sera le meilleur joueur de l'Euro ? Les Diables Rouges ont leur petite idée...

L'Euro approche et les pronostics commencent à fleurir. Quelle équipe arrivera le plus en forme ? Quel joueur sera la révélation ? Quel joueur sortira un grand tournoi qui le placera dans une belle posture pour remporter le Ballon d'Or ? Les Diables ont eux-mêmes joué les Madame Irma en répondant à cette question : qui sera le meilleur d'entre eux lors du tournoi européen ? On a compté les points pour le plaisir et les réponses ont fusé, forcément, vers trois des tauliers du vestiaire. Doit-on vraiment préciser lesquels ? Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont largement été plébiscités par leurs coéquipiers. Mais qui l'a emporté ?