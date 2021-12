Qui revoilà : Bernd Storck est le nouvel entraîneur de Genk, il remplace van den Brom

Surprise au Racing Genk : Bernd Storck est le nouvel entraîneur des Limbourgeois. L'Allemand connaît bien le championnat belge pour avoir entraîné Mouscron et le Cercle de Bruges entre 2018 et 2020. Par la suite, le technicien allemand est passé par le championnat slovaque. Il remplace donc John van den Brom à la tête des Limbourgeois. Une équipe de Genk empêtrée au classement. Les vice-champions de Belgique sont huitièmes à quinze points de la tête du championnat. Ils sont également éliminés en Coupe de Belgique mais conservent un espoir de se qualifier pour la phase à élimination directe de l'Europa League. Storck est un habitué des missions de redressement : il avait réussi à sauver Mouscron et le Cercle de Bruges. Il devra désormais se montrer à la hauteur d'une équipe de Genk qui ambitionne encore de disputer les PO1 cette saison.