Cristiano Ronaldo

Qui part où ? Les principaux transferts des joueurs étrangers cet été - © Tous droits réservés

Cristiano Ronaldo n'est plus madrilène. Après 9 saisons passées au sein de la Maison Blanche, le Portugais a quitté l’Espagne. Direction l’Italie et la Juventus de Turin pour CR7. Dans une lettre destinée aux supporters du Real, il expliquait les raisons de son choix : “je pense que le moment était venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pour cela que j'ai demandé au club d'accepter mon départ”. L'ovation du public turinois pour célébrer son but retourné en quarts de finale de la Ligue des Champions a également pesé dans sa décision. Son arrivée a créé la sensation à Turin. À la hauteur de son transfert.