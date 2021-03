Qui est Ilaix Moriba, le nouveau crack buteur avec le Barça et star de Football Manager ?

Ilaix Moriba célèbre son premier but avec le Barça en bonne compagnie. © AFP OR LICENSORS

Buteur pour la première fois lors de la victoire du Barça à Osasuna, Ilaix Moriba s’est révélé aux yeux du monde. Le joueur a été formé dans la bouillonnante Masia et son éclosion dans le noyau A des Blaugranas était attendue comme la neige en montagne. Dans un climat barcelonais toujours incertain, entre crise sportive et course à la présidence houleuse, le salut viendra peut-être de la jeunesse formée au club. Une jeunesse que les plus geeks d’entre nous se gaussent d’avoir vu venir il y a longtemps.

Pampelune, samedi 6 mars 2021. Le Barça mène une rencontre pépère face à cette équipe du ventre mou qu’est Osasuna. Entré en deuxième période pour remplacer Sergio Busquets, Ilaix Moriba traduit la confiance de Ronald Koeman à la 83e minute. Aux portes de la surface, le longiligne milieu de terrain catalan se met sur son pied gauche -le mauvais-, ajuste sa prise d’élan pour la placer puissamment dans le but adverse. A 18 ans et 46 jours, le gamin né à Conakry peut exulter : il inscrit son premier but pour le compte du FC Barcelone, prend sa tête dans les mains pour tenter de réaliser ce qui lui arrive puis reçoit l’accolade de Lionel Messi en personne. C’est que la relation entre les deux hommes -15 ans d’écart- est au vert : la Pulga aurait pris le jeune médian sous son aile dans le vestiaire avec l’idée d’en faire la pierre angulaire du Barça de demain. Pour Moriba, qui n’avait que deux ans lorsque Messi a disputé son premier match pour le compte des Catalans, ce match contre Osasuna était son troisième chez les pros. Le joueur fait l’ascenseur entre le Barça B et le noyau A, mais présente des chiffres flatteurs pour un gamin de son âge : en 106 minutes avec la vareuse principale, il compte un but et deux assists. "À chaque fois qu’il entre, il donne une impulsion supplémentaire à l’équipe, par sa personnalité, sa jeunesse", témoigne Ronald Koeman, qui a dû jubiler sur son banc de touche. "Avec le ballon il est bon, physiquement c’est un garçon costaud, et il gagne ses minutes en s’intégrant de plus en plus dans l’équipe première". "J’aime tirer", a déclaré Moriba, encore intimidé par toute l’agitation qui régnait autour de lui samedi soir.

???????? | Le jeune Ilaix Moriba (18 ans) inscrit son premier but pour le Barça avec la manière ! ????????#OsasunaBarça pic.twitter.com/T7HEWrgEgw — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 6, 2021

Une star de Football Manager

Si le nom d’Ilaix Moriba ne résonne aux oreilles des suiveurs de la Liga que depuis quelques semaines, il fait pétiller les yeux des amateurs de simulation footballistique depuis deux ans maintenant. Ilaix Moriba fait partie de ses joueurs dont la notoriété a explosé via le jeu Football Manager. Comme Roberto Firmino avant lui, tout comme Neymar, Erling Haaland ou Kylian Mbappé, Moriba est une star du jeu depuis deux saisons maintenant. Le jeu dépêche sur tous les terrains du monde ses propres scouts afin de dénicher et répertorier les prochains talents de ce monde. Il y a deux ans, alors qu’il n’avait que seize ans, Moriba s’était vu accorder des notes particulièrement élevées pour un joueur de son âge, ce qui en faisait le milieu de terrain avec le plus haut potentiel du monde à l’époque. Dans la version 2021 du jeu, seul Eduardo Camavinga le devance en termes de potentiel. En gros : l’attirer dans votre équipe maintenant, c’est s’assurer des résultats sportifs probants, voire une revente juteuse. De retour dans la "vraie vie", le Barça n’en est pas encore au point de compter ses sous avec un joueur qui n’en est seulement qu’à ses balbutiements, mais les signaux envoyés par la jeunesse catalane sont encourageants.

Le Barça s’offre un record de précocité

Moriba n’est pas le premier joueur de la Masia à connaître une saison 2020-2021 encourageante. L’éclosion de Pedri (18 ans) qui a disputé 26 matchs cette saison est l’autre exemple probant, sans compter Ansu Fati (18 ans) qui dispute sa deuxième saison avec le noyau pro. Le FC Barcelone est d’ailleurs le premier club de Liga qui compte trois buteurs de moins de 19 ans sur une seule et même saison. Ajoutez-y Sergino Dest (20 ans), Trincao (21 ans), Riqui Puig (21 ans) et Oscar Mingueza (21 ans), le Barça a bel et bien entamé son rajeunissement des cadres.