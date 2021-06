"Qui doit tirer le penalty à la dernière minute de la finale?" : les Diables décrivent leur Diable Idéal

Les Diables Rouges sont à présent entrés dans leur Euro 2020. Passés par l'interview, nous leur avons demandé de décrire leur "Diable Idéal" sur base d'une dizaine de critères objectifs... ou non. Qui a le meilleur physique ? Le meilleur pied gauche ? Qui a le plus d'élégance balle au pied ? Qui doit absolument tirer les coups francs et surtout... qui doit tirer un tir au but à la dernière minute d'un match capital ? Certaines réponses sont surprenantes même si les Diables ont pris le questionnaire très au sérieux. Et ces réponses témoignent de la variété de qualités dans le groupe, tout autant que la perception de ces qualités par les Diables. Des réponses pas si anodines que cela, finalement. Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Dries Mertens et Yannick Carrasco sont les premiers à s'être prêtés au jeu.