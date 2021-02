Qui a progressé par rapport à l’année passée ? L’Atlético au top, Liverpool au fond du trou

La saison de Liverpool et celle de l’Atlético Madrid sont bien différentes. © Jon Super – AFP / Pierre-Philippe Marcou – AFP

Plus

Le mercato est passé, la reprise des Coupes d’Europe approche et le money-time de la saison est lancé. Alors que certains clubs réalisent une saison au-delà de leurs attentes, d’autres pansent leurs plaies avec des résultats très loin de leurs objectifs.

Le KVO est la bonne surprise en Pro League cette saison. © Kurt Desplenter - Belga Chez nous, la grande amélioration de la saison est à mettre au profit de la très belle surprise du championnat : Ostende (+18 points par rapport à la saison passée après autant de matchs) alors que la plus grande déception est logiquement la Gantoise avec 19 points de moins. Mis à part Eupen (+6), tous les clubs wallons ont baissé de régime que ce soient le Standard (-6), Mouscron (-7) et Charleroi (-10). De son côté, Anderlecht connaît une amélioration intéressante (+7).

Liverpool connaît une saison très compliquée. © Laurence Griffiths - PA Wire/PA Images En Angleterre, la plus grande information concerne le champion en titre : Liverpool. Par rapport à la saison dernière, les Reds ont engrangé 27 points de moins, soit l’équivalent de neuf victoires ! Dans des proportions assez similaires, Sheffield déçoit énormément en végétant à la dernière place du classement alors que le club anglais se battait pour les places européennes il y a encore quelques mois (-22). Dans le sens inverse, on peut voir les nettes progressions de Manchester United (+11), Everton (+12), Aston Villa (+14) et West Ham (+16).

Leader de Liga, l'Atlético est favori pour décrocher le titre. © Pressinphoto - PRO SHOTS La course au titre en Liga est le parfait reflet des améliorations ou des difficultés des différents clubs. Si les saisons du Real (-3) et de Barcelone (même nombre de points) sont globalement semblables à l’année passée, la différence est à mettre au crédit de l’Atlético qui a engrangé 16 points supplémentaires. Du côté des déceptions, on peut pointer Valence (-13) et Getafe (-15).

L'AC Milan profite de sa belle saison et des soucis de la Juventus Turin pour les concurrencer pour le titre. © Jonathan Moscrop - Sportimage En Italie, la meilleure progression est à mettre à l’actif de l’AC Milan, leader du championnat (+18). Naples suit (+13). Le Napoli avait connu un démarrage compliquée la saison dernière, ce qui avait coûté son poste à Carlo Ancelotti. Dans les déceptions, on peut pointer les difficultés de la Juventus cette saison malgré l’arrivée d’Andrea Pirlo (-9) et de deux relégables : Cagliari (-16) et Parme (-18).

La saison de Schalke 04 est catastrophique. © Jrgen Fromme - Sportphoto Dans le haut du classement de la Bundesliga, Wolfsburg et Francfort (+11 tous les deux) profitent de leur bonne saison et des problèmes de Dortmund et Mönchengladbach (-7 tous les deux) pour récupérer leurs places dans le top 4, synonymes de qualification pour la Ligue des champions. La grande chute est bien évidemment à mettre au crédit de Schalke 04, lanterne rouge, avec 26 points de moins que la saison dernière.

Pour une fois, le PSG est concurrencé pour le titre en Ligue 1. © Pierre Lahalle - PRESSE SPORTS Dans un championnat qui ne laissait aucune chance aux concurrents du PSG les dernières saisons, la situation a bien changé cette année. Lyon (+19), Lille (+14) et Monaco (+13) profitent de leur belle saison pour concurrencer le club parisien qui connaît une baisse de régime (-10) tout comme son rival marseillais (-10).