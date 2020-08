Quel serait le transfert idéal au Standard ? "Ilaimaharitra" pour Chatelle, "Batshuayi" pour De Gernier

La Tribune était de retour ce lundi soir. Autour de Benjamin Deceuninck, les consultants se sont exprimés sur le début de la compétition et en particulier sur l’affiche du week-end : Standard-Genk. Première rencontre des Rouches disputée sans Samuel Bastien, elle a coïncidé avec les premiers points laissés en chemin par les Liégeois. La question est posée : qui manque-t-il au Standard pour que l’effectif soit complet et quel serait le transfert idéal pour les Rouches.

"Pourquoi pas Marco Ilaimaharitra ? Il est très bien à Charleroi et les Carolos ont de nouvelles ambitions mais ce serait un profil qui serait intéressant. Sinon Morioka" précise Thomas Chatelle. Pour Philippe Albert, les dirigeants liégeois ne doivent plus toucher à leur effectif du tout. Assez balancé et assez complet. Pas même un neuf pour pallier l’absence d’efficacité de Felipe Avenatti. Cécile De Gernier, elle, a un autre son de cloche. "Il manque un attaquant qui peut s’infiltrer et donner de la profondeur, je prendrais Michy Batshuayi. C’est un profil qui n’existe pas au Standard."