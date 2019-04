Queen Park Rangers se sépare de Steve McClaren

Steve McClaren n'est plus l'entraîneur du club de football de Queens Park Rangers. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre (août 2006-novembre 2007), passé par QPR en tant qu'assistant et qui a été champion des Pays-Bas avec le FC Twente en 2010, a été démis de ses fonctions lundi par le club de Championship (D2) anglaise. Il était sur le banc londonien depuis mai 2018.

McClaren a été démis de ses fonctions suite aux résultats mitigés des Rangers. Depuis son arrivée, il aura dirigé 46 matches et affiche un bilan de 16 victoires, 9 partages et 21 défaites. Il restait d'ailleurs sur cinq matches sans victoires et son club végétait à la 17e place au championnat.

"Ce n'est jamais une décision facile à prendre", a déclaré le CEO du club Lee Hoos, précisant que John Eustace prendra les commandes de l'équipe première pendant les recherches du futur T1.

McClaren avait déjà travaillé entre juillet et septembre 2013 à QPR en tant qu'assistant de Harry Redknapp. Il avait alors quitté le club pour devenir l'entraîneur de Derby County (D2) entre octobre et mai 2015. Il a ensuite pris en charge Newcastle (juin 2015 à mars 2016) mais n'a pu éviter le relégation. Après un nouveau passage par Derby (octobre 2016-mars 2017), il a occupé la fonction de conseiller au Maccabi Tel Aviv (septembre à décembre 2017) avant de revenir à Londres.

Dernier de Premier League en 2014-2015, QPR dispute actuellement sa 4e saison de rang dans l'antichambre de l'élite du football anglais.