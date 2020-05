"Que ferons-nous si un enfant tombe malade ?"

Et si la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur dès la semaine prochaine, par groupe de 20 et avec un entraîneur était une… fausse bonne idée ?

Sur papier, la mesure a de quoi réjouir petits et grands. Mais concrètement est-elle applicable ? La question mérite d’être posée.

L’euphorie initiale des uns a laissé la place aux interrogations des autres. Aujourd’hui, certains clubs de football réagissent et préviennent qu’ils ne reprendront pas les entraînements chez les jeunes. "Il est impossible de garantir des conditions sanitaires optimales pour la sécurité des enfants, des formateurs et des parents. Ce serait mettre la santé des enfants en péril pour pas grand-chose., souligne avec beaucoup de recul Nicolas Baquet, le directeur technique de l’école des jeunes de la RAAL qui compte 450 affiliés. "Attention, je ne juge pas les clubs qui désirent reprendre mais nous sommes déjà à la mi-mai et il n’y a aucune plus-value sportive de recommencer pour 15 jours".

Son de cloche identique au RRC Waterloo qui n’ouvrira pas ses installations, "les restrictions qui nous sont imposées sont trop lourdes que pour les mettre en place à cette période-ci. Une période creuse et sans revenus. Avec quels moyens pouvons-nous les réaliser ?" s’interroge le manager du club Olivier Houben.