Que devient Sa Pinto, l'entraîneur volcanique qui a ramené au Standard sa dernière Coupe ?

20 mai 2018. Le Standard boucle un tour de PO1 inespéré. Après avoir gagné la Coupe de Belgique en battant Genk, les Liégeois terrassent tous leurs opposants et passent à deux doigts (à une main ?) de souffler le titre au Bruges d'Ivan Leko. A Charleroi, le Standard en termine par un match nul 0-0 qui scelle son titre honorifique de vice-champion de Belgique. Sa Pinto est porté en triomphe par son groupe s'en va haranguer les tribunes liégeoises enivrées de cette réussite encore impensable quelques mois plus tôt. Pourtant, lorsqu'il remonte vers la salle de presse quelques instants plus tard, sa mine se durcit. Escorté par ses adjoints, il se présente face aux micros et ne passe pas par quatre chemins. "This was my last game as a coach for Standard de Liège. It is my decision", dit-il fièrement, de sa voix éraillée. Clap de fin sur la saison du Portugais, chassé par le retour de Michel Preud'homme au club et qui, malgré les meilleurs résultats du club en dix ans, n'a pas été prolongé.