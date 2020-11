Quand le matricule 79 revient à Wavre…

Avec le déménagement de Wavre-Limal dans la cité des Macas, c’est aussi le retour à la case départ du matricule 79, parti en 1988 du côté du Limal, au moment où le RJ Bruxelles et Wavre se mariait. Dans les deux ans, la nouvelle entité installée à la Plaine des Sports jouera dans une enceinte flambant neuve de 2,5 millions d’euros. Parmi les feuilletons foot francophone amateur des premiers mois de l’année 2020, ceux liés à Walhain et Wavre Sports FC, alors toujours présents sur la carte des séries nationales ont généré bien des interrogations. Quelques mois plus tard, la situation s’est-elle éclaircie du côté du matricule 4549, celui lié à l’asbl de gestion de Wavre Sports FC ? " Je ne ferai pas le moindre commentaire à ce propos, nous rétorque Maître Anthony Houthoofd , avocat au barreau de Bruxelles depuis près de 17 ans. Je n’ai pas reçu de mandat pour vous en parler. " Celui qui est aussi le président du RRC Etterbeek défend les intérêts de l’ancien investisseur australo-camerounais, devenu président à Wavre Sports, Cyrille Ndongo Keller. Depuis, celui-ci, qui a tout de même dépensé près de 200.000 € sur place est reparti gérer son académie Sports Globo, en… Australie. A Etterbeek aussi, on retrouve la trace de l’ancien CQ de Wavre Sports, Alain Keungue. Il y est directeur sportif et coordinateur du jeu à 11 contre 11. Wavre Sports, un club, une direction dont plus personne ne se soucie ? Selon Jonathan Rucquoy , directeur des services sportifs à la Ville de Wavre, les membres de l’ancienne asbl de gestion n’auraient, jusqu’ici pas réussi à déposer le bilan. Pourtant, le conseil d’administration était bel et bien décidé fin du printemps dernier à faire aveu de faillite. Visiblement, la comptabilité a dû mal à être retracée, et parler d’un passif de 400.000 € au sujet de cette asbl de gestion ne serait pas exagéré. Avec des dettes à l’égard de différents fournisseurs, la Fédération, envers des joueurs, entraîneurs et… la Ville de Wavre, à la base de l’exclusion de l’ancien club de foot du stade Justin Peeters. " Je présume qu’un Tribunal de Commerce est dans l’attente d’une décision, note encore le représentant de la Ville. Il y a sans doute des délais. Mais la Ville n’a pas abandonné tout espoir de récupérer tout ou partie de sa dette à partir du travail d’un curateur. L’asbl de gestion de Wavre Sports FC lui doit toujours près de 136.000 €, somme liée à un prêt accordé voici des années pour l’aider à se relever."

Radié en juin prochain ?



Aux yeux de l’Union Belge et du comité provincial du Brabant, le matricule 4549, qui "détient" toujours près 300 jeunes est inactif. Il risque, en suivant le règlement fédéral d’être radié en juin 2021.

"Même s’il y a toujours des amoureux inconditionnels du blason et donc d’un matricule qui font l’histoire d’un club, je ne vois pas qui aurait envie de le racheter avec un tel passif, note Marc Roosens, président du CP Brabant.

Il serait toujours plus aisé et moins coûteux de repartir à zéro avec une nouvelle entité en P3, dès l’instant où l’on possède des installations."

Ce scénario-là a peu de chances de voir le jour. Car La Ville est déjà passée à autre chose.

Face à la vétusté des infrastructures de Wavre Limal, club de foot de P2, distant d’une petite dizaine de kilomètres du centre-Ville, les édiles ont proposé aux dirigeants des Noir et Blanc de venir occuper dans un premier temps le stade Justin Peeters, avant d’être redirigés vers un tout nouveau projet situé sur la Plaine des Sports.



2,5 millions d’euros pour une nouvelle enceinte foot



"Entretenir le stade Justin Peeters demande quelque 200.000 € chaque année à la Ville, explique l’échevin des sports, Luc Gillard. Cette dépense va disparaître ; nous finalisons une convention d’occupation des lieux avec la Fédération belge de Hockey, qui s’y installera prochainement et le Lara, notre club phare de Nationale 1, avec ses 1000 membres. Les travaux liés à ce projet pour un montant de 4 millions d’euros débuteront l’été prochain.

En parallèle, et avec cette économie, nous avons pour Wavre Limal, et pourquoi pas, à terme pour Bierges s’il le souhaitait le projet de construire une nouvelle infrastructure foot, avec quatre vestiaires, des bureaux, une cafétéria, une tribune de 150 places et un nouveau synthétique à côté de celui existant. Coût de l’investissement : près de 2,5 millions d’euros."

L’échevin Gillard se montre prudent avec les délais, mais il espère inaugurer le nouvel outil encore en 2022 voire début 2023.

Entretemps, Wavre Limal reprendra ses quartiers au complexe sportif de son village, à moins qu’une autre solution encore à Bierges ou à Wavre ne soit envisagée d’ici.

Tout cela doit encore faire l’objet de discussions, la Ville se réjouissant à ce stade de la bonne communication et la sagesse exprimée par l’entité venue de Limal pour le renouveau foot sur place.

Le Royal Wavre Limal, aujourd’hui prêt à rajouter une ligne verte sur son maillot noir note aussi que, dans l’aventure le matricule 79 revient dans le centre ville.



Déjà 70% de jeunes en plus



"Au début, ce déménagement a été un peu délicat à gérer. Des parents préféraient toujours voir leurs enfants au foot à Limal. Mais très vite, le changement a été intégré et accepté. L’enthousiasme face à ce qui nous attend est là. Au club, nous sommes cinq administrateurs sur la même longueur d’onde, raconte Bernard Bolly, vice président et manager général.

Pas question d’objectifs démesurés, de dépenses improbables. On veut du régional et de la formation avant tout. Et combler ainsi notre retard avec des écoles de jeunes de référence en Brabant Wallon, comme celles de Braine l’Alleud, Grez Doiceau, Rebecq, Tubize ou Court St Etienne.

Nous demanderons le label deux étoiles cette saison à l’ACFF et, pour pouvoir dans un laps de temps correct retrouver des interprovinciaux, on a établi un plan pour retrouver le label trois étoiles qui était celui de Wavre Sports avant le développement de notre projet avec la Ville.

Tout va quand même vite, car nous sommes arrivés de Limal avec 140 jeunes et, en profitant du réservoir du centre ville, nous travaillons déjà avec 250 aujourd’hui, soit 70% d’augmentation !

Une équipe première de Wavre-Limal en P1 ou en D3 acff me semble une ambition raisonnable à terme. Fini de parler de D1 ou D2 nationale, soyons sérieux."