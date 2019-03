Quand l'Art rencontre le foot. Le Babyfoot le plus cher du monde... à Bruxelles.

Le football est considéré par les fans comme un art à part entière. Mais un art de l'éphémère animé par les prouesses techniques de ses artistes "créateurs" comme Pelé, Maradona, Messi ou Ronaldo.

Rapprocher l'Art traditionnel, celui avec un grand "A", du football, c'est la mission que s'est fixé "Play it Art", une société belge derrière laquelle on retrouve le Diable rouge, Thomas Meunier et son agent, Jacques Lichtenstein.

C'est un projet auquel j'ai pensé il y a plus de dix ans mais mes activités dans le football ne m'ont jamais permis de m'y consacrer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Thomas qui est un véritable amateur et connaisseur d'Art, explique l'agent de joueurs.

Le défenseur du PSG passionné d'art depuis son adolescence (il a étudié l'histoire de l'Art, NDLR) n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure. Personne n'a jamais osé combiner les deux. J'aime le foot et l'art et je suis persuadé que cette initiative peut rassembler beaucoup de monde.

Un projet qui pourrait permettre aux footeux de s'ouvrir vers l'Art et aux amateurs de musées de se rapprocher du "sport roi".