Qualifications Mondial 2022 : L’Espagne s’impose et envoie la Suède en barrages

Au Stade de La Cartuja à Séville, l’Espagne a donné le ton en exerçant un pressing haut, mais les connexions ne se faisaient pas devant et elle n’a pas cadré un seul tir en première période malgré ses 71% de possession de balle.

Les Suédois n’ont pas été plus précis : alors qu’il s’était fait oublier au second poteau sur un centre de Ludwig Augustinsson, Emil Forsberg a trop croisé sa reprise (38e). Malgré les nombreux changements, le duel est resté pauvre en occasions de but. Zlatan Ibrahimovic, est monté à la 73e mais n’a pas réussi à trouver le chemin du but.

C’est Alvaro Morata qui a donné la victoire à la Roja, en reprenant une première frappe de Dani Olmo, repoussée sur la barre par Robin Olsen (86e, 1-0).

Dans l’autre rencontre, la Grèce a ouvert la marque par Georgios Masouras (44e, 1-0) et le Kosovo a égalisé par Amir Rrahmani (76e, 1-1) Au classement, la Grèce est 3e (10 points), la Géorgie reste 4e (7 points) et le Kosovo est dernier (5 points).