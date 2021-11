Qualifications Mondial 2022 : L’Allemagne déroule en Arménie, la Macédoine du Nord disputera les barrages

A l’Arena Toshe Proeski de Skopje, la Macédoine a décroché son ticket pour les barrages grâce à Ezgjan Alioski (7e, 1-0) et Elif Elmas (65e, 87e). Jon Dagur Thorsteinsson (54e, 1-1) a temporairement égalisé pour l’Islande, qui a terminé à dix après l’exclusion d’Isak Johannesson (79e).

Chez les Scandinaves, Kolbeiinn Thordarson (Lommel) est monté au jeu (86e) et Runar Alex Runarsson (OHL) est resté sur le banc. Grâce à des buts de Dennis Man (8e) et Nicusor Bancu (87e), la Roumanie s’est imposée 0-2 au Rheinpark de Vaduz mais ce succès ne l’a pas empêché de terminer troisième (17 points). L’Islande (9 points) et le Liechtenstein (1 point) ont hérité des deux dernières places.