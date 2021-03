Qualification Euro 2022 de Futsal : la Belgique s'incline en Italie mais peut encore se qualifier

La Belgique s’est inclinée 4 buts à 1 en Italie, mardi, dans son quatrième match de qualification à l’Euro 2022 de futsal, dans le groupe 7.

Steven Dillien ouvrait le score d’une frappe du gauche (10e) pour les Futsal Red Devils. Alex Merlim égalisait juste avant la pause (19e). L’Italie faisait la différence en seconde période, avec deux buts en deux minutes de Vieira (27e et 29e). Tonidandel scellait le score en fin de partie (37e).

Avec ce succès, l’Italie poursuit son sans-faute avec quatre victoires en autant de matchs et surtout assure sa qualification à l’Euro aux Pays-Bas en tant que première du groupe. La Belgique reste bloquée à 4 points, autant que la Finlande. Le Monténégro ferme la marche avec 3 unités.

Après un partage 3-3 contre la Finlande fin janvier et une victoire 6-2 contre le Monténégro début février, la Belgique s’est inclinée au Monténégro 4-3 jeudi passé. Belges et Italiens se retrouveront le 8 avril au Country Hall de Liège. Cinq jours plus tard, les Futsal Red Devils termineront leur parcours qualificatif en Finlande. Les vainqueurs des huit poules et les six meilleurs deuxièmes se qualifient pour le tour final. Les deux autres deuxièmes disputeront un match de barrage pour le dernier billet. En tant que pays organisateur, les Pays-Bas sont automatiquement qualifiés pour les championnats d’Europe, qui se dérouleront du 19 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et à Groningue.