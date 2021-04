La Belgique s'est imposée 5-4 face à l'Italie, déjà qualifiée, ce jeudi au Country Hall de Liège, lors de la cinquième journée de qualification à l'Euro 2022 de futsal, dans le groupe 7. Deuxièmes de leur groupe avant la dernière journée, les Futsal Red Devils restent bien dans la course au ticket pour l'Euro.

La Belgique prenait rapidement un double avantage, grâce à Lucas Diniz Pinheiro (3' 1-0) et Marvin Ghislandi (5' 2-0). Musumeci (6' 2-1) réduisait l'écart. Omar Rahou (10' 3-1) redonnait deux buts d'avance aux troupes de Karim Bachar. Un but contre son camp d'Ahmed Sababti (20' 3-2) permettait à l'Italie de rentrer au vestiaire avec un but de retard.

En seconde période, alors que l'Italie jouait avec un gardien volant, Leo marquait deux fois de loin (29' 4-2, 31' 5-2). Alano (33' 5-3) relançait le suspense. L'Italie revenait dans la partie par l'intermédiaire de Musumeci (37' 5-4). Malgré le forcing final des Italiens, la Belgique tenait bon, avec l'aide de la transversale, qui repoussait un envoi de De Matos dans les dernières secondes.

La Belgique compte 7 points et s'installe seule à la deuxième place, derrière l'Italie (12 points), qui avait remporté ses quatre premiers matchs. La Finlande suit avec 4 unités et le Monténégro ferme la marche avec 3. Ces deux équipes s'affrontent vendredi à Podgorica.

Mardi 13 avril, les Futsal Red Devils tenteront d'arracher leur qualification en Finlande, à Vantaa, lors de la dernière journée.

Les vainqueurs des huit poules et les six meilleurs deuxièmes se qualifient pour le tour final. Les deux autres deuxièmes disputeront un match de barrage pour le dernier billet. En tant que pays organisateur, les Pays-Bas sont automatiquement qualifiés pour le championnat d'Europe, qui se déroulera du 19 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et à Groningue.