Proximus League: Liam Manning est le nouvel entraîneur de Lommel

Lommel tient son nouvel entraîneur avec le Britannique Liam Manning. Le club de D1B l’a communiqué vendredi. Responsable des entraîneurs à l’académie du New York City FC, club qui fait partie du City Football Group, le groupe propriétaire de Manchester City, il a également officié chez les jeunes à West Ham et Ipswich.

"Je suis heureux de pouvoir rejoindre Lommel et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du club sous le pavillon du City Football Group. Lommel est un club avec une histoire et un énorme potentiel. Je veux tout donner pour perpétuer la tradition du club et développer des jeunes talents. Je remercie le City Football Group pour cette magnifique opportunité", a réagi Manning sur le site du club limbourgeois.

"Nous sommes heureux que Liam nous rejoigne comme entraîneur. Il a de l’expérience dans l’entraînement et le développement de jeunes talents, ce qui correspond à notre stratégie sur le long terme", a ajouté Ronny van Geneugden, le directeur sportif du club.

Début mai, Lommel avait été repris par City Football Group, le groupe propriétaire de Manchester City.

Belga