Prolongations de contrat et nouvelle arrivée chez les dames à Anderlecht

Dix joueuses ont signé durant les derniers jours un nouveau contrat au sein de l'équipe féminine du Sporting d'Anderlecht, annonce le club lundi. L'équipe, championne en titre, voit 9 joueuses prolongées et une autre arriver, en provenance d'OHL. Cette dernière, Britt Vanhamel, était déjà passée par le RSCA précédemment.

Parmi les joueuses prolongées figure la gardienne Inès Fernandez, qui jouera la saison prochaine sa 10e saison pour les Mauves. Les défenseures Laura De Neve, Laura Deloose et Sheryl Merchiers, les milieux de terrain Tine De Caigny et Charlotte Tison, et les attaquantes Elke Van Gorp, Sarah Wijnants et Ella Van Kerkhoven ont également prolongé. Cette dernière était meilleure buteuse de Superleague lors de la saison écoulée.

La nouvelle des prolongations de contrat semble définitivement confirmer, après quelques frayeurs, la volonté de la direction de maintenir l'équipe féminine et d'y investir, comme l'avait promis le nouveau président Marc Coucke lors de la présentation de sa stratégie pour la saison prochaine. L'équipe mauve féminine sera la saison prochaine en Champions League.