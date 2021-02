Pro League : Zulte-Waregem - Standard, attention au piège Bruno (LIVE audio et commenté dimanche 16h)

Début novembre, rien ne tournait à Zulte-Waregem, qui touchait le fond à la suite d'une série de 1 sur 18 qui les logeait à la dernière place du classement. Il était même permis de penser que le Essevee avait fait le tour de la question Francky Dury, indéboulonnable personnage central de cette équipe, en place pour sa neuvième saison consécutive. Puis il y a eu un rebond. Les petits succès hebdomadaires se sont succédé, grâce à un réveil collectif et à l'éclosion d'un homme : Gianni Bruno. Le Belge, n'avait marqué que deux buts avant que l'équipe ne goûte à la lanterne rouge, et en a inscrit 12 depuis. C'est bien ce match du 8 novembre face à son ancien club du Cercle qui aura servi de déclic à toute l'équipe. Depuis lors, Zulte-Waregem grappille des points et se retrouve désormais avec 37 unités au compteur : c'est seulement 4 de moins qu'Anderlecht, actuel 4e du classement. De là à envisager immixtion surprise du Essevee dans les PO1 ? "Non, il ne faut pas rêver", précisait Olivier Deschacht lundi sur le plateau de La Tribune. "On doit encore jouer le Anderlecht, le FC Bruges, La Gantoise et le Standard." Costaud.

Premier plat servi aux hommes de Dury, les Liégeois de Mbaye Leye. Un Leye qui a déjà fait les comptes : à son 12 sur 12 inaugural a succédé un 3 sur 12 moins enchanteur. Le partage face à l'Antwerp dimanche avait même un côté flatteur pour des Rouches qui savent qu'il faut absolument trois points pour rester dans la course à ce top 4. La raison est simple : le programme à court terme des Liégeois est très costaud et il vaudra mieux avoir fait ses réserves : après Zulte-Waregem, il y aura Anderlecht puis le FC Bruges en coupe, avant de devoir encore affronter des gros bras comme Genk et La Gantoise dans la dernière ligne droite de la phase classique. Lors du match aller au Stade Maurice Dufrasne, les deux équipes avaient partagé l'enjeu grâce à des buts de Jackson Muleka et Michel-Ange Balikwisha, en revenant chaque fois au score.