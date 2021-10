À l’issue d’un match victorieux de l’Union Saint-Gilloise face au Cercle de Bruges, qui propulse l’équipe en tête de classement en attendant les prochains résultats du week-end, Felice Mazzù, l’entraîneur des Jaunes et Bleus, réagit sur la soirée.

"On a été plus pragmatique que le week-end dernier face à l’Antwerp, on a fait une très mauvaise première mi-temps et je pense que rentrer aux vestiaires à 0-0 avec la première mi-temps qu’on a fait c’était avoir beaucoup de chance. On a manqué de maîtrise technique, de consistance. Même si je ne suis pas satisfait de cette première mi-temps, ça peut arriver. On est un groupe qui vient de Division 2, on ne peut pas être magnifique pendant dix matches. C’est notre dixième match et on n’a pas encore été catastrophique. Aujourd’hui on ne méritait rien à la première mi-temps, après il y a eu une bonne réaction et je pense qu’il faut le dire. On a dû changer quelque chose, surtout dans le mental et dans la concentration. On a fait ce qu’il fallait en deuxième mi-temps."

Le coach de l’Union revient sur les changements : "Je pense que l’entrée de Lazarre et l’entrée de Lynen jusqu’à sa blessure ont donné de l’énergie à l’équipe. Mitoma, pour le moment, je le fais rentrer à l’instant où l’adversaire est fatigué, où on doit repartir sur des transitions et il a des possibilités de s’exprimer en fonction de ses qualités, c’est un joueur qui va nous apporter énormément dans la longueur de la saison."

Felice Mazzù conclut : "Il n’y a pas d’adversaires plus abordables que d’autres, ce sont des matches très compliqués en Division 1 et c’est au moment où on s’y attend le moins qu’on peut perdre des plumes. Aujourd’hui je ne peux pas dire que je suis entièrement satisfait car ce soir nous perdons un joueur et quand on perd un joueur dans un groupe, la victoire elle passe au second plan. On est leader ce soir mais ce n’est pas le plus important. Il reste 24 matches et le plus important c’est de continuer dans cette énergie positive."