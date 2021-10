Gand - Union Saint-Gilloise : Le résumé - Pro League - 13e journée - 31/10/2021 L'Union s'est imposée La Gantoise en clôture de la 13e journée de Pro League (0-2). Les Bruxellois ont été chirurgicaux. Les Buffalos ont frappé quatre fois les montants. La victoire avait choisi son camp. L'USG reprend la tête du championnat. Le rêve se poursuit. 9 victoires en 13 matches, meilleure attaque, meilleure défense, l'Union trône en tête de la Pro League. Le promu confirme semaine après semaine avec en plus ce soupçon de chance qui fait parfois la différence. Et pourtant l'USG subit en première période. Mais il peut compter sur son duo Undav-Vanzeir pour la placer en situation idéale dès la 7e minute. L'Allemand à l'assist, l'ancien de Genk à la conclusion, la recette est connue. Elle reste efficace. Le but lui est validé après une inspection minutieuse des images (0-1).