Pro League : Un Tissoudali des grands soirs martyrise le Standard et offre les trois points à La Gantoise

La Gantoise s’est facilement imposée face au Standard grâce à un doublé de Tissoudali, intenable ce soir, et un but contre son camp de Siquet. Les Liégeois ont réduit l’écart grâce à Donnum mais ne sont pas parvenus à revenir dans la rencontre.

Sous le déluge, les Gantois tentent de mettre directement la pression sur la défense liégeoise et se créent quelques petits bons décalages mais ne parviennent pas à se créer de véritable occasion.

Les Liégeois réagissent rapidement et se créent également quelques petites situations. Le match est équilibré

Au quart d’heure, les Liégeois en ont un peu plein les pieds et les Buffalos passent tout proche de l’ouverture du score mais la tête de Samoise, bien trouvé par Tissoudali, heurte le montant (19e).

C’est finalement sur phase arrêtée que La Gantoise ouvre le score. Henkinet repousse mal un corner et le ballon revient chez Tissoudali au point de penalty. L’attaquant gantois frappe en un temps et trompe Henkinet, bien aidé par la déviation de Laifis (22e).

Muleka a directement le ballon de l’égalisation dans les pieds mais le Congolais, qui se présente seul face à Bolat, se loupe complètement et frappe directement sur le portier gantois (26e).

Au retour des vestiaires, Tissoudali réalise une action individuelle de grande classe avec un beau slalom entre les défenseurs liégeois mais son extérieur du pied passe de peu à côté (50e).

Les Rouches ne sont décidément pas bien remontés en deuxième période et Tissoudali, encore lui, oblige Henkinet à s’interposer (52e).

Henkinet n’est pas bien dans sa rencontre non plus. Le portier liégeois est trop léger dans sa sortie sur un centre et le ballon revient dans les pieds de Tissoudali qui frappe dans le but vide mais Hugo Siquet vient jouer les pompiers de service et sauve le ballon à même la ligne (55e).

Héros quelques secondes auparavant, le jeune défenseur liégeois est ensuite bien malheureux. Le ballon traîne dans le rectangle et Depoitre tente sa chance. Siquet dévie le ballon et trompe Henkinet, pris à contrepied (57e).

Tissoudali est intenable ce dimanche soir et se joue une nouvelle fois de la défense liégeoise et s’en va tromper Henkinet d’un plat du pied au deuxième poteau (67e).

Les Liégeois reprennent espoir une minute plus tard lorsque Raskin trouve Donnum dans le dos de la défense. Le Norvégien élimine Bolat et termine dans le but vide (68e).

Le revenant Maxime Lestienne aurait pu remettre du piment dans la rencontre, à la retombée d’un tir de Muleka repoussé par Bolat, mais il tire sur Samoise (72e).

Les Liégeois ne parviennent toutefois pas à mettre suffisamment de rythme et ne mettront plus jamais les Buffalos en difficulté. Ils s’inclinent sans avoir brillé face à des Buffalos qui se seront mis dans le sillage d’un excellent Tissoudali et remportent les trois points.

La Gantoise est septième avec 24 points alors que le Standard est douzième avec 20 unités.