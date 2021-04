Pro League : Tout ce qu’il faut savoir sur les Champion’s play-offs, Europe play-offs et le barrage

Clap de fin pour la phase classique de notre championnat. Tous les verdicts sont tombés ce samedi soir, reste à voir comment vont se dérouler les play-offs et le barrage. Fini les PO1 et PO2 on change de nom. Il s’agit à présent des Champion’s play-offs et Europe play-offs. Un intitulé qui est en effet plus clair à comprendre.