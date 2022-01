Pro League : statu quo, on jouera bien les deux prochaines journées aux dates prévues

L’Assemblée générale de la Pro League s’est réunie ce lundi matin, sur le coup de 11h. Alors qu'un report des deux prochaines journées de championnat était à l'ordre du jour, le calendrier a bel et bien été maintenu. La résurgence de la pandémie de Covid-19, et son variant omicron ultra-contagieux, avait fait craindre un report des deux prochaines journées, durant lesquelles le choc entre le Standard et Anderlecht devait se disputer. Les effectifs de Pro League sont pour la plupart touchés par des cas de contamination au coronavirus, mais l'AG a bien voté pour un maintien du calendrier. En attendant l'évolution de l'épidémie.