Pro League : Shinji Kagawa, ex-joueur de Manchester United, rejoint Saint-Trond

Il a ensuite été transféré à Saragosse en 2019 et au PAOK Salonique en janvier 2021. "Au PAOK, Shinji a du mal à trouver du temps de jeu et en décembre, il a résilié son contrat", indique le STVV. "J’ai pris la décision de venir à Saint-Trond avec beaucoup de détermination", déclare Kagawa dans un communiqué du STVV. "Je veux contribuer avec mon football et mon expérience et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. J’ai hâte de jouer devant les fans et les supporters".

Saint-Trond, 13e du championnat avec 24 points, se rendra au FC Bruges samedi pour le compte de la 22e journée de D1A.